× Österreichs Top 10 der Woche

ÖSTERREICH präsentiert Ihnen die heimischen Prominenten der Woche.

Hier die Top Ten:

1. Victoria Swarovski

© Getty ×

Die bildhübsche und smarte Kristall-Erbin angelte sich mit dem Red-Bull-Erben Mark Mateschitz Österreichs begehrtesten Junggesellen und ist nun endgültig im Society-Olymp angekommen.



2. Karl Nehammer

© APA/ROLAND SCHLAGER ×

Der Bundeskanzler sorgte mit seiner Rede an die Nation über Putenschnitzel, Reihenhäuser und neues Schulfach „Programmieren“ für den politischen Gesprächsstoff der Woche – wenngleich die großen Visionen fehlten.



3. Paul Pizzera

© Ulrike Rauch ×

Der Austro-Popper rockt die Buch-Charts: Mit „König der Möwen“, wo er das schwere Thema Suizid humorvoll verpackt und zur Therapie animiert, schaffte er Platz 1. Auch die neue Pizzera-&-Jaus-Tournee „Comedian Rhapsody“ ist ein Hit.



4. Pamela Rendi-Wagner

© APA ×

Keine kämpft so wie die SPÖ-Chefin: Wahrscheinlich, dass sie Hans Peter Doskozil bei ihrem Ende mit sich mitreißt.



5. Günther Helm

© Artner / TZÖ ×

Der ehemalige Hofer-Chef wird neuer Chef beim Mega-Handelsunternehmen Cenomi Retail in Saudi-Arabien – und casht ordentlich ab.



6. Johanna Mikl-Leitner

© APA/HELMUT FOHRINGER ×

Die NÖ-Landeshauptfrau pokert um ihre Koalition – und wird sich jetzt wohl mit der FPÖ einigen.



7. Otto Schenk

© Satzinger Karl ×

Die Bühnen-Legende will nicht kürzer­treten. Am 15. April plaudert er mit Herbert Fechter im Theater Akzent über sein Leben.



8. Teya & Salena

© ORF ×

Unsere ESC-Ladys lassen uns wieder vom Finale träumen. Mit der Gaga-Hymne „Who The Hell Is Edgar?“ bei den Wetten bereits in den Top 10.



9. Georg Fechter

© ALL ×

Der „Masters Of Dirt“-Macher sorgt nach der Corona-Pause mit seiner Stunt-Show für eine ausverkaufte Wiener Stadthalle.



10. Andi Herzog

© gepa ×

Der Fan-Liebling heuerte an der Seite von Jürgen Klinsmann als Teamchef-Assistent beim Nationalteam in Südkorea an.