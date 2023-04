× Österreichs Top 10 der Woche

ÖSTERREICH präsentiert Ihnen die heimischen Prominenten der Woche.

Hier die Top Ten:

1. Juan Amador

© www.kernmayer.com ×

Der Sterne-Koch aus Deutschland mit spanischen Wurzeln schafft es diese Woche erstmals auf Platz 1 im legendären „Falstaff“-Ranking der besten Restaurants des Landes – übrigens ex aequo mit dem Allzeit-Ersten Steirereck.



2. Kathi Nehammer

© Starpix ×

Die „First Lady“ wird immer mehr zu einer Society-Queen: Diese Woche adelte die „bessere Hälfte“ von Kanzler Karl Nehammer gleich mehrere Events: Von der Glückskind-Eröffnung bis zu den Minerva Awards.



3. Michi Gregoritsch

© GEPA ×

Der an sich in Freiburg kickende Steirer ist unser neuer Team-Überflieger. Diese ­Woche schoss er die ÖFB-Elf zum knappen Sieg über Estland – und das, obwohl er zunächst einen Elfmeter an die Querlatte geknallt hatte.



4. Andreas Babler

© APA ×

2.000 Unterstützungs-Erklärungen für den Traiskirchner als SPÖ-Chef – das sind vier Mal so viele wie Rendi und Doskozil zusammen.



5. RAF Camora

© Getty Images ×

Riesen-Hype um sein neues Album „XV“ (kommt am 23. Juni). In Dubai wurde der Schriftzug sogar auf das Burj Khalifa projiziert.



6. Manuela Waldner

© ÖBB Posch ×

Die erste Frau im Vorstand der ÖBB-Holding. Die parteilose Waldner wird ab Juli neue Finanzchefin bei der Staatsbahn.



7. Tonio Schachinger

© Anna Breit ×

Der neue Stern am Literatur-Himmel: Der Roman „Echtzeitalter“ des in Indien geborenen Österreichers wird von Kritikern gefeiert.



8. Elisabeth Köstinger

© Paul Gruber ×

Die Ex-Ministerin sitzt jetzt im Aufsichtsrat der Billig-Airline Ryanair – und bleibt Beraterin bei Christian Baha.



9. Astrid Wagner

© TZOe Fuhrich ×

Mit ihrem Skandal-Buch über Josef Fritzl sorgte die Star-Anwältin für den kriminalistischen Aufreger der Woche.



10. Gedeon Burkhard

© Getty Images ×

Alle sprechen über das Liebes-Outing des einstigen „Kommissar Rex“-Stars: Der Feschak lebt mit zwei Frauen zusammen.