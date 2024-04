Offiziell: Tyson gegen Paul wird ein Profi-Kampf!

Es ist offiziell: Jake Paul gegen Mike Tyson am 20. Juli wird ein Profi-Boxkampf!

Zwischen dem Social-Media-Star und dem legendären Boxer besteht ein Altersunterschied von 31 Jahren.

Tyson gegen Paul als Profi-Kampf

Mike Tyson gegen Jake Paul am 20. Juli wird ein professioneller Boxkampf sein, der vom "Texas Department of Licensing and Regulations" genehmigt wurde, so gaben die Veranstalter am Montag bekannt. Der Schwergewichtskampf, der live auf Netflix aus dem AT&T Stadium in Arlington, Texas, übertragen wird, wird über acht zweiminütige Runden mit 14-Unzen-Handschuhen ausgetragen.

Bereits in der Vergangenheit berichteten wir über den bevorstehenden Kampf. Unter anderem darüber, dass Tyson "Todesangst" vor dem Kampf gegen Paul habe.

Auswirkungen auf Profi-Bilanz

"Mike Tyson und Jake Paul haben unterschrieben, gegeneinander zu kämpfen, mit dem Wunsch, dies in einem sanktionierten Profikampf zu tun, der ein klares Ergebnis haben würde", sagte Nakisa Bidarian, Mitbegründer von Most Valuable Promotions, in einer Erklärung. "In den letzten sechs Wochen hat MVP mit seinen Partnern zusammengearbeitet, um die Anforderungen des Texas Department of Licensing and Regulations (TDLR) zu erfüllen, um Paul gegen Tyson zu sanktionieren, und wir sind dankbar, dass wir an diesem Punkt angelangt sind."

Das Ergebnis wird sich also auf ihre professionellen Bilanzen auswirken.

Bedenken um Tysons Gesundheit

Jedoch bestehen auch Bedenken hinsichtlich Tysons körperlicher Verfassung aufgrund der Drogen- und Alkoholvergangenheit der Box-Legende. Bereits vor einiger Zeit sprach Dr. Stephen Hughes, Dozent für Medizin an der Anglia Ruskin University (Cambridge, England), eine ernste Gesundheitswarnung bezüglich Tysons bevorstehendem Kampf gegen Paul aus.

Tysons 45er Knockout?

Tyson, 57, ist einer der größten Boxer aller Zeiten. Einst bekannt als "The Baddest Man on the Planet" für seine einschüchternde Haltung und seine wilde Knockout-Power, war Tyson von 1987 bis 1990 unumstrittener Schwergewichts-Champion. Er wurde 2011 in die International Boxing Hall of Fame aufgenommen.

Mit einer Bilanz von 50-6 mit 44 Knockouts, hat er seit seiner Niederlage gegen Kevin McBride im Juni 2005 nicht mehr gekämpft. Er wird 58 sein, wenn er in den Ring steigt, was ihn 31 Jahre älter macht als den 27-jährigen Paul. Es ist der größte Altersunterschied in der Geschichte des Box-Sports.

Social-Media-Star Paul, mit einer Bilanz von 9-1, gab sein professionelles Box-Debüt im Jahr 2020. Seitdem hat er Größen wie die ehemaligen MMA-Stars Anderson Silva, Tyron Woodley, Ben Askren und Nate Diaz besiegt. Seine einzige Niederlage erlitt er gegen den Boxer Tommy Fury im Februar 2023.

"Es ist verrückt zu denken, dass ich in meinem zweiten Profikampf viral gegangen bin, weil ich Nate Robinson auf Mike Tysons Undercard ausgeknockt habe", sagte Paul in einer Erklärung, als der Kampf im März angekündigt wurde. "Jetzt, weniger als vier Jahre später, trete ich selbst gegen Tyson an, um zu sehen, ob ich das Zeug dazu habe, einen der berüchtigtsten Boxer und größten Ikonen des Boxens zu schlagen." so Paul.