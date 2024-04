Mike Tyson erhält ernste Gesundheitswarnung

Arzt warnt: Tyson muss besonders vorsichtig sein.

Mike Tyson, der sich in wenigen Monaten mit Jake Paul messen wird, hat vor dem Boxkampf eine ernste Gesundheitswarnung erhalten.

Tyson-Comeback mit 57 Jahren

Der Kampf wird von Netflix gestreamt und findet im 80.000 Zuschauer fassenden AT&T Stadium in Arlington, Texas, statt. Für den 27-jährigen Paul wird dies sein zweiter Kampf im Jahr 2024 sein, nachdem er den professionellen Boxer Ryan Bourland besiegt hat. Tyson, 57 Jahre alt, kämpfte zuletzt 2020 in einem Show-Kampf gegen Roy Jones Jr, der als Unentschieden endete.

Warnung des Arztes

Seine früheren Erfahrungen mit Alkoholismus, und die dadurch als Resultat entstandenen Veränderungen des Körpers, könnten bei starken Schlägen gegen den Kopf zu einer ernstzunehmenden gesundheitlichen Gefahr für Tyson werden.

Dr. Stephen Hughes, Dozent für Medizin an der Anglia Ruskin University, erklärte: "Die unmittelbaren Auswirkungen können minimal sein; der Boxer kann sich einfach erholen. Aber in einigen Fällen können die Auswirkungen verheerend sein."

Hughes erklärte weiter: "Es kann zu einem subduralen Hämatom kommen. In diesem Zustand verursachen Scherkräfte das Reißen von Brückenvenen zwischen dem Gehirn und den Blutgefäßen innerhalb der Gehirnhäute." Er fuhr fort: "Blutungen aus diesen gerissenen Venen führen zu einer Ansammlung von Blut, das auf das Gehirn drückt. Dies führt zu Verwirrung, Bewusstseinsverlust, neurologischen Beeinträchtigungen und in einigen Fällen zum Tod.

"Bei älteren Menschen neigt das Gehirn dazu, an Volumen zu verlieren. Dies verlängert die Brückenvenen und macht sie anfälliger für Risse. Alkoholismus beschleunigt den Abbau des Gehirns, und es scheint, dass Tyson dies als einen vergangenen Risikofaktor hat. Scherkräfte auf das Gehirn verursachen Verletzungen der Neuronen (Gehirnzellen)."

Tyson hat im Laufe der Jahre offen über seinen Substanzmissbrauch gesprochen. Er erklärte jedoch, dass er vor dem Start seines Hotboxin-Podcasts im Jahr 2019 mit dem Trinken und dem Kokain-Konsum aufgehört habe.

Statements der Kämpfer

Tyson äußerte sich zuversichtlich über den bevorstehenden Kampf: "Ich freue mich sehr darauf, mit Jake Paul in den Ring zu steigen. Er hat sich im Laufe der Jahre signifikant als Boxer weiterentwickelt, also wird es interessant sein zu sehen, was der Wille und die Ambitionen eines 'Jungen' in Kombination mit der Erfahrung eines GOAT bewirken können. Jetzt plane ich, ihn zu besiegen."

Paul hat ebenfalls klare Ziele und sagt: "Es ist verrückt zu denken, dass ich in meinem zweiten Profikampf viral ging, als ich Nate Robinson auf Mike Tysons Undercard ausknockte. Innerhalb von nur zweieinhalb Jahren seit der Gründung von MVP (Most Valuable Promotions) sind wir dabei, den größten Kampf in der Geschichte zu produzieren - ein Kampf im größten NFL-Stadion der USA, live übertragen auf der größten Streaming-Plattform der Welt - ein Beweis für all das, was wir in so kurzer Zeit erreicht haben."

Tyson wird am 20. Juli gegen Jake Paul in den Ring steigen.