Tyson steigt für Show-Fight des Jahres wieder in den Ring

Mit 57 Jahren will Schwergewichtsboxer und Legende Mike Tyson es noch einmal wissen und betritt erneut den Ring - gegen den 30 Jahre jüngeren Jake Paul.

Am 20. Juli wird es zum Show-Kampf zwischen dem mehrfachen Box-Champion und dem Influencer kommen. Austragungsort wird die Heimstätte des NFL-Teams Dallas Cowboys, die normalerweise über 100.000 Zuschauer fasst, sein. Das spektakuläre Comeback von Tyson wird zudem in den USA auf der Streaming-Plattform Netflix übertragen. Es markiert das erste Engagement des Streaming-Unternehmens im Bereich des Kampfsports und ist insgesamt das dritte live übertragene Sportereignis. Weitere Informationen, darunter der Co-Hauptkampf und die Vorprogramme, werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

"Paul hat sich im Laufe der Jahre als Boxer erheblich weiterentwickelt. Es wird also eine Menge Spaß machen zu sehen, was der Wille und der Ehrgeiz eines Kindes mit der Erfahrung und dem Können eines GOAT anstellen können", betonte Tyson.

Paul: »Das ist der MVP-Weg«

"Promotion, Promotion, Promotion, wenn ich ehrlich bin, braucht es das nicht... Der größte Kampf des 21. Jahrhunderts, im größten NFL-Stadion in den USA, live übertragen auf der größten Streaming-Plattform der Welt... das ist der MVP-Weg. Egal, ob du auf Netflix zuschaust oder persönlich dabei bist, ob du Team Paul oder Team Tyson unterstützt, ob du ein lebenslanger Box-Fan bist oder deinen ersten Kampf ansiehst – dieses Event willst du nicht verpassen. Ich könnte nicht aufgeregter sein, diesen erstaunlichen Kampf allen Netflix-Abonnenten zugänglich zu machen, zusammen mit dem härtesten Puncher aller Zeiten, Mike Tyson, am Samstag, 20. Juli. Mein Ziel ist es, Weltmeister zu werden, und jetzt habe ich die Chance, mich gegen den größten Schwergewichts-Champion der Welt, den bösesten Mann auf dem Planeten und den gefährlichsten Boxer aller Zeiten zu beweisen. Es ist Zeit, Iron Mike schlafen zu schicken", schrieb der 27-Jährige am Mittwoch auf Twitter.