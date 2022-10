Ukrainischer Boxer kehrt nach Krieg in den Ring zurück

Der ukrainische Olympiasieger Wassyl Lomatschenko hat für sein Heimatland ein starkes Zeichen gesetzt.

Der 34-Jährige ist nach Abschluss seines Kampfeinsatzes im Krieg gegen Russland in den Boxring zurückgekehrt und feierte am Samstag im New Yorker Madison Square Garden einen Erfolg gegen den US-Amerikaner Jamaine Ortiz.

Lomatschenko war von März bis September in seiner Heimat und hatte sich einem Bataillon bei Odessa angeschlossen. Nunmehr möchte er seine Boxkarriere fortsetzen. In Aussicht steht ein WM-Kampf gegen Devin Haney, der im Leichtgewicht die Titel der vier bedeutenden Verbände WBC, WBA, IBF und WBO hält und in 29 Profikämpfen unbesiegt ist. Lomatschenko, Olympiasieger von 2008 und 2012, hat von 17 Kämpfen 15 gewonnen.