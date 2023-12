ORF-Aus für Alfons Haider – er verliert Show

Für Entertainer Alfons Haider ist die letzte Ausgabe der Sendung "Mr. Musical präsentiert" gleichzeitig auch ein Abschied vom ORF.

Von Udo Jürgens über ABBA bis Falco – in der letzten Ausgabe der Sendung "Mr. Musical präsentiert" (22 Uhr, ORF2) widmet sich Entertainer und Gastgeber Alfons Haider "Musicals über Legenden". Der Gastgeber und Entertainer startet gemeinsam mit Musicaldarsteller Andreas Lichtenberger und einem Udo-Jürgens-Medley mit Songs aus dem Musical "Ich war noch niemals in New York" themengerecht in die vierte und letzte Ausgabe.

Weitere musikalische Gustostückerl gibt es mit Musical-Star Marjan Shakis Darbietung von "Somebody To Love" aus "We Will Rock You" und Musicaldarstellerin Ana Milva Gomes' Interpretation von "Gold von den Sternen" aus "Mozart!". Auch das Publikum wird aktiv und zeigt mit den weltberühmten Moves aus "Saturday Night Fever" sein tänzerisches Können. Zudem sind Regisseur Rudi Dolezal, Musikproduzent Peter Vieweger sowie Sängerin Monika Ballwein zu Gast bei Alfons Haider, um Anekdoten rund um die Welt des Musicals zu teilen. Beiträge aus "Mamma Mia!", "The Bodyguard", "I Am From Austria", "Falco" und "Tina" ergänzen die Performances und Talks dieser Ausgabe von "Mr. Musical präsentiert".

Nächstes Show-Aus für Alfons Haider

Für Entertainer Alfons Haider ist die letzte Ausgabe der Sendung "Mr. Musical präsentiert" gleichzeitig auch ein Abschied vom ORF. Nachdem er bereits nicht mehr den Opernball für den ORF moderiert, ist es nun das nächste Show-Aus für den Entertainer im Öffentlich-rechtlichen. Der 66-Jährige hatte in der Vergangenheit zahlreiche große ORF-Shows moderiert. Sein Abschied vom Sender hat was von dem Ende einer ORF-Ära.