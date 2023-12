"Love Story"-Star Ryan O'Neal im Alter von 82 Jahren verstorben

Hollywood-Star Ryan O'Neal ist im Alter von 82 Jahren verstorben.

Über die Sozialen Medien teilte der Sohn von Ryan O'Neal, Patrick, die traurige Nachricht mit. "Das ist also das Schwierigste, was ich je zu sagen hatte, aber los geht's", so Patrick. „Mein Vater ist heute friedlich verstorben, mit seinem liebevollen Team an seiner Seite, das ihn unterstützt und ihn liebt, so wie er es mit uns tun würde.“

O'Neal wurde mit Filmen wie "Paper Moon", "Is' was, Doc?" oder "Love Story" zu einem Weltstar. Für seine Darbietung in letzterem Streifen wurde er 1970 sogar für den Oscar als Bester Hauptdarsteller nominiert.