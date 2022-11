× Peinlich: Mross klaut Trennungs-Posting von RTL-Eckes

Das Liebes-Aus von Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack sorgte für Schock bei Schlager-Fans. Doch das gemeinsame Instagram-Posting zur Trennung scheint teilweise wortgleich von jenem von Nazan Eckes von vor wenigen Wochen kopiert worden zu sein.

Nach immer wiederkehrenden Gerüchten gaben Schlagerstar Mross und seine Frau Anna-Carina am Freitag ihre Trennung bekannt – und zwar per herzerreissendem, gemeinsam verfassten Posting auf Instagram. So weit, so schlimm. Doch jetzt gibt es einen fahlen Beigeschmack: Wie eine findige oe24-Leserin bemerkte, dürften mehrere Passage nicht aus der Feder des Ex-Schlagerpaars stammen. Der Trennungs-Text weist starke Ähnlichkeit mit einem ähnlichen Posting von Nazan Eckes auf.

Die RTL-Moderatorin machte Mitte Oktober ihre Trennung vom österreichischen Künstler Julian Khol offiziell – und äußerte sich ebenfalls wortreich via Instagram.

Der Vergleich zeigt: Gleich mehrere Textstellen wurden von Mross und Woitschack quasi 1:1 übernommen!

Fast wortgleich heißt es in beiden Postings:

So traurig eine Trennung auch stets ist – dieses Posting-Plagiat ist mehr als peinlich ...