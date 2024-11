Plötzliches Aus für Schlager-Show nach drei Jahrzehnten

Der MDR stellte seine beliebte Schlager-Show "Musik für Sie" ein. Moderatorin Uta Bresan zeigte sich überrascht und betroffen.

Der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) hat entschieden, die Musiksendung "Musik für Sie" nach 29 Jahren abzusetzen und nicht weiter zu produzieren. Für Uta Bresan und alle Fans kam die Nachricht mehr als überraschend. Die Moderatorin der Sendung teilte über Social Media mit, dass nach der Jubiläumssendung im Januar keine neuen Folgen mehr geplant seien.

Gegenüber der "Bild-"Zeitung bestätigte der MDR Bresans Post und erklärte, dass er als modernes Medienhaus ab 2025 neue Formate entwickelt wolle. Die Entscheidung, "Musik für Sie" einzustellen, hat bei vielen Schlager-Fans Unverständnis ausgelöst. In sozialen Medien äußern sie Kritik und schlagen vor, doch lieber an anderer Stelle zu sparen.

Trotz des Aus für "Musik für Sie" soll Uta Bresan aber dem MDR erhalten bleiben. So wird sie weiterhin die beliebte Sendung "Tierisch, tierisch" moderieren, so sie sich als Vermittlerin von Haustieren engagiert. Diese Sendung wird am Mittwoch, den 27. November, um 19:50 Uhr im MDR ausgestrahlt.