Pop-Star Lily Allen erwischt ihren Mann beim Fremdgehen

Lily Allen und David Harbour sind offenbar kein Paar mehr.

Da Popstar Lily Allen (39) schon länger das Gefühl hatte, dass ihr Mann ihr etwas verschweige, spielte sie Privatdetektivin und meldete sich auf der Dating-Plattform Raya an. Dort fand sie einen Account ihres Ehemannes, dem Schauspieler David Harbour (49).

"Lily suchte nach Frauen, die auf Raya waren, und verglich sie mit Frauen, denen David auf Instagram folgt", sagt eine anonyme Quelle gegenüber der britischen "Daily Mail".

Harbour mit anderer Frau gesehen worden

Harbour sei laut "Daily Mail" letzte Woche in Indien in Begleitung einer anderen Frau in einem Tempel am Fuße des Himalayas gesehen worden.

Ehe-Aus. Nach fünf Jahren Beziehung soll sich das Paar getrennt haben, wie ein Freund Allens behauptet.