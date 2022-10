Red-Bull-Thron: Das Luxus-Leben der Thai-Millionäre

Mateschitz hatte die volle Macht über Red Bull – das ändert sich jetzt. Die Thais wollen mitentscheiden.

Salzburg/Bangkok. 49 Prozent des Unternehmens gehören ­Mateschitz. Chalerm Yoovidhya (72) und seine Familie in Bangkok besitzen über die TC-Agro-Holding mit Sitz in Hongkong 51 Prozent an Red Bull. 49 Prozent hält die Familie, die entscheidenden zwei Prozent der Clanchef.

Weingüter, Ferraris, Firmen in Steueroasen

Einfluss. Jetzt beansprucht Chalerm Yoo­vidhya eine wichtigere Rolle für sich. Es heißt, er könnte sogar auf einen von ihm bestimmten Geschäftsführer beharren. Der Yoovidhya-Clan ist die zweitreichste Familie Thailands: 26,4 Milliarden Dollar. Chalerms Halbbruder Saravoot leitet die TC Pharma in Bangkok. Er selbst besitzt ­Siam Winery, die größte Weinproduktion. Zum Konzern gehören Hotels, Immobilien. Auch ist er größter Ferrari-­Importeur.

2016 tauchten Clanchef Chalerm und seine Frau Daranee in den „Panama Papers“ auf. Sie sollen ein halbes Dutzend Firmen in Steueroasen betrieben haben. In London besitzen sie Luxusimmobilien.

Vorayuth Yoovidhya (32), Sohn des Familienoberhaupts, führt ein Playboyleben. Er ver­ursachte in einem Ferrari einen töd­lichen Verkehrsunfall in Bangkok, rammte einen Polizisten auf dessen Moped. Die Anklage wurde eingestellt.