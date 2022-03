× Lugner feiert mit Tierchen im Bordell

Der Baumeister angelte sich Miss Serbien und genoss den Abend im Rotlicht.

Gewagt. Was andere Männer eher diskret und ohne viel Aufsehen machen, zelebrierte Lugner vor Fotografen und Presse bei der Eröffnung des Rotlicht-Etablissements Baroq in der Wiener Innenstadt. Doch Mörtel kam nicht alleine – obwohl es dort genug Damenbegleitung gegeben hätte. An seiner Seite feierte Miss Serbien Irina Jovanka im Puff. Dem Besuch im Baroq ging allerdings ein­ ­Geschäftsessen im noblen Do & Co voran.

Business. „Ich war mit Irina essen, um die große Tierchen-Modenschau zu besprechen, die am 7. Mai in der Lugner City über die Bühne gehen soll“, erzählt Mörtel im ÖSTERREICH-Talk. Die ehemalige Miss betreibt dort ihren Miss-Moda-Store und stattet Bambi, Käfer, Wildsau & Co. bei der Show mit ihren Kreationen aus. Lugners Interesse ist somit rein ­geschäftlich.

Was die Damen im Lokal angeht, zeigt Lugner schon mehr Interesse. „Es waren einige nette dabei“, grinst Mörtel, der ohnehin auf Brautschau ist.

© Helmut Tremmel ×

Die Damen tanzten für Mörtel.

© Helmut Tremmel ×

Und Lugner genoss die Show.

© Helmut Tremmel ×

Opening. Ladys bei der „Baroq“-Eröffnung.