Lugner-Festspiele zum 90er

Zum 90er lässt es ''Mörtel'' krachen. Mit Galadinner und einigen Überraschungen.

Stimmung. Baulöwe Richard Lugner (89) ist ein wahrer Partytiger. Das beweist er kurz vor seinem 90. Geburtstag (11. Oktober) aufs Neue – denn er wärmt sich bereits mit Sprudelwasser für sein großes Fest am 15. Oktober in der Wiener Hofburg auf. Den geladenen Gästen wird dort einiges geboten: Hochqualitative Cocktails, Galadinner von Do & Co, musikalische Einlagen sowie eine Zirkusshow stehen auf dem Programm.

Dessert. Auch für die Naschkatzen ist gesorgt. Influencerin Kate’s Style bastelt gerade an einer vierstöckigen Torte, die nur auf die Verköstigung wartet. Unter den Gratulanten werden wie immer Richards „Tierchen“ sowie Tochter Jacqueline sein. Aber auch die ein oder andere Überraschung soll in Sachen Gäste für den Geburtstag anstehen.