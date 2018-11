Charles über Königs-Plan: 'So dumm bin ich nicht'

„Ich mich als König einmischen? So dumm bin ich nicht!“ In einer TV-Doku zu seinem 70. Geburtstag (14. 11.) spricht Prinz Charles zum ersten – und, wie er betont, auch letzten – Mal über seine Pläne als König. „Mir ist völlig klar, dass ich dann nicht mehr so agieren kann wie jetzt: Prinz von Wales und Staatsoberhaupt sind zwei völlig verschiedene Szenarien!“

Doku-Filmer John Bridcut zeigt Charles in Prince, Son and Heir aber auch als Workaholic, der oft nächtens am Schreibtisch einschläft, und lässt auch Gattin Camilla („Die Aussicht, König zu werden, belastet ihn nicht“) in der Regentenfrage zu Wort kommen. „Leute, die annehmen, er hängt nur rum und sehnt sich danach, König zu sein, liegen falsch“, so Bridcut.