Geburtsurkunde enthüllt: Hier kam Baby Archie zur Welt

Prinz Harrys Frau Meghan hat den gemeinsamen Sohn Archie Harrison in einer Privatklinik in London zur Welt gebracht. Das berichteten britische Medien am Freitag mit Verweis auf die Geburtsurkunde des Anfang Mai geborenen Babys. Das Paar hatte den Geburtsort seines ersten Kindes geheim gehalten. Meghan hatte im Vorfeld angedeutet, sich eine Hausgeburt zu wünschen.

Die Geburtsurkunde zeige nun, dass Archie Harrison in den frühen Morgenstunden des 6. Mai im Portland-Krankenhaus im Zentrum der britischen Hauptstadt geboren worden sei, berichtete die Nachrichtenagentur Press Association. Das Dokument gibt den vollen Namen des jüngsten Royal Babys als Archie Harrison Mountbatten-Windsor an. Meghans Beruf ist demnach "Prinzessin des Vereinigten Königreichs".

Bruch mit Tradition

Mit der Wahl des Krankenhauses brach das Paar mit einer jüngeren Tradition des britischen Königshauses: Meghans Schwägerin Kate hat alle drei Kinder im St. Mary's Krankenhaus in London entbunden, wo auch Harry und Prinz William geboren wurden.

Anders als Kate hatte sich Meghan auch nicht kurz nach der Geburt mit dem Baby auf dem Arm Medien und Schaulustigen präsentiert. Deshalb war bis jetzt unklar, ob sich die frühere US-Schauspielerin tatsächlich für eine Hausgeburt entschieden oder das Kind im Krankenhaus bekommen hatte.