Ex-Prinz Harry und Ex-Herzogin Meghan haben England hinter sich gelassen und ziehen jetzt nach Kanada. Die beiden Ex-Royals haben vorübergehend Unterschlupf in der "Villa Mille Fleur" gefunden, einem Luxus-Anwesen auf Vancouver Island in British Columbia. Hier müssen es die beiden aushalten, bis sie ein eigenes Haus gefunden haben.

Die "Villa Mille Fleur" soll dem Milliardär Frank Giustra gehören. Der 62-Jährige soll die beiden auf Bitten von gemeinsamen Bekannten in die "attraktive und ländliche" Wohngegend eingeladen haben.

Harry, Meghan und Klein Archie können sich auf 1060 Quadratmetern (nur das Haupthaus) ausbreiten. Dabei können sie eines von fünf Schlafzimmern beziehen, acht Badezimmer benutzen und in einer Küche mit Pizzaofen kochen oder den Weinkeller erkunden. Das Anwesen, das direkt an einem See liegt, verfügt zudem über zwei Privatstrände.

Trudeau dementiert Berichte

Unklar ist derzeit noch, wie es mit der Sicherheit der Ex-Royals weitergeht. Der kanadische Premierminister Justin Trudeau hat Medienberichte dementiert, wonach er mit Großbritanniens Königin Elizabeth II persönlich über die Sicherheitskosten für Prinz Harry und seine Frau Meghan gesprochen haben soll. "Ich habe nicht direkt mit ihrer Majestät gesprochen", betonte Trudeau am Dienstag bei einer Pressekonferenz.

Gespräche über die Übernahme der Kosten in Millionenhöhe hielten weiter an, fügte er hinzu. Britische Medien hatten berichtet, dass Trudeau Elizabeth II zugesagt habe, dass Kanada die Sicherheitskosten für Harry, Meghan und ihren gemeinsamen Sohn Archie übernehmen könne. Nach Schätzungen kanadischer Medien dürften sich diese Kosten auf eine jährliche Summe von rund 1,7 Millionen kanadische Dollar (eine Million Euro) belaufen.