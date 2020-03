Meghan und Harry sagen Corona Kampf an

Es sind eindringliche Worte, die Prinz Harry und Herzogin Meghan via Instagram an ihre über 11 Millionen Fans richten. „Dies sind ungewisse Zeiten. Und jetzt brauchen wir uns mehr denn je. Wir brauchen einander für die Wahrheit, zur Unterstützung und um uns in einer Zeit, die sich ziemlich beängstigend anfühlen kann, weniger allein zu fühlen“, postete das Paar. Dazu lobte Harry den „menschlichen Geist“, der gerade in schweren Zeiten das Beste in jedem hervorbringt.

Die Royals wollen aber auch helfen. „Wir sitzen alle in einem Boot und als globale Gemeinschaft können wir uns gegenseitig während dieses Prozesses unterstützen“, so ihr Statement.