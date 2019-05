Theorien. Eine Woche ist Baby Archie nun alt und fast genauso lange wird bereits über die Herkunft seines Namens gerätselt. Es hieß, dass Herzogin Me­ghan (36) einst eine Katze mit demselben Namen besaß und dass sie ein großer Fan der gleichnamigen ­Comicreihe sei. Laut Daily Mail soll jedoch etwas ganz anderes dahinterstecken.

Lösung. Offizier Tom Archer-Burton soll der Grund für die Namenswahl sein. Dieser verhalf Harry (34) einst bei der Erfüllung seines großen Traums. Der Prinz wollte unbedingt für sein Land an die Front gehen und tat dies in Afghanistan 2008. Insidern zufolge sei Archer-Burton Freunden und Verwandten auch unter dem Spitznamen Archie bekannt. In der britischen Sun heißt es, dass jeder in den Army-Kreisen wüsste, dass Archie eine Huldigung für den Offizier sei. Ist das also des Rätsels Lösung?