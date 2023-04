Camilla ist jetzt endlich ''Queen''

2.000 Gäste haben die Ehre, live dabei zu sein.

Knaller. So schnell kann sich ein royaler Titel ändern. Eben noch Königsgemahlin, jetzt schon Königin: Camilla (75) wird vom Palast auf den Einladungen zur Krönung Charles als solche angeführt. Außerdem teilte das Königshaus ein neues Porträt des Paares im Drawing Room des Buckingham-Palastes mit der Öffentlichkeit, auf dem beide lächeln und vertraut Arm in Arm stehen. Am 6. Mai wird die große Zeremonie in der Westminster Abbey stattfinden. 2.000 Star-Gäste wie Fürst Albert und Charlène, Tom Cruise, Kylie Minogue und die Königshäuser dieser Welt sollen dazu eingeladen sein.

Prinz George wird eine wichtige Rolle zuteil

Zukunft. Als zukünftiger König wird Charles Enkel Prinz George (9) der Zeremonie als Ehrenpage beiwohnen. Er wird dabei einige kleine Aufgaben übernehmen. Unter anderem soll er die Kleider von Charles und Camilla tragen.