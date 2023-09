Charlène: 'Mit unserer Ehe ist alles in Ordnung'

Die Fürstin hat es satt, dass ständig Gerüchte über ihre Ehe in Umlauf gebracht werden

Seit Jahren wird die Ehe der Monaco-Royals in den Medien zerrissen, jetzt reicht es Fürstin Charlène (45) endgültig. In einem Interview mit "News24".com macht sie deutlich: "Mit unserer Ehe ist alles in Ordnung!" Es sei "zermürbend und anstrengend", dass ständig neue Gerüchte in Umlauf gebracht werden. "Wenn es tausend Fotos von mir auf einer Veranstaltung gibt, wählen sie eines aus, auf dem ich nach unten schaue oder nicht lächle – und dann sagen sie, ich sähe unbeholfen oder unglücklich aus. Ich habe das Gefühl, dass sie ein bestimmtes Narrativ kreieren", sagt sie.

Es käme ihr so vor, als würden gewisse Leute sehen wollen, "dass wir uns trennen." Vor kurzem sprach auch Fürst Albert II über diese Problematik: "Ich verstehe all diese Gerüchte nicht, dass sie woanders lebt, in der Schweiz sich dann mit uns verabredet." Alle Geschichten seien Unwahrheiten: "Sie verletzen mich."