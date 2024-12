Charlène und Albert: DIESES Detail verbirgt sich hinter ihrer Weihnachtsgrußkarte

Die Adventzeit hat gerade erst begonnen und auch die monegassische Fürstenfamilie macht es sich in der besinnlichen Zeit gemütlich.

Helle Erdtöne und stilvolle Deko, eine weiße Kuscheldecke und glückliche Gesichter. Das neue Weihnachts-Bild der monegassischen Fürstenfamilie strahlt Harmonie aus. Und das nach all den Gerüchten und negativen Schlagzeilen der letzten Jahre. Vor allem die Handhaltung von Charlène und Fürst Albert II. zeigt: Wir sind eine Einheit, keiner kann unsere Familie auseinanderbringen.

Fans sind begeistert

Und auch den Fans der Royals gefällt, was sie sehen: "Meine Lieblings-Familie", schreibt einer. "Was für ein wundervolles Foto", schwärmt ein anderer. Auch die Kleiderwahl wird mehrfach gelobt. Es sei einfach das perfekte Stimmungsbild. Während in den Jahren, als Charlène mit psychischen und physischen Problemen zu kämpfen hatte meist negativ über die Royals berichtet wurde, fallen die Schlagzeilen jetzt wieder viel positiver aus.

Das dürfte nicht nur den Monegassen ein bisschen Entspannung bringen, sondern auch den Beratern und Mediensprechern.