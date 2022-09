Charles auch in der Antarktis zum König ausgerufen

Der neue Monarch wurde auch auf der Forschungsstation Rothera in der Antarktis ausgerufen. Die Regierung des British Antarctic Territory veröffentlichte am Dienstag ein Foto, das gut ein Dutzend Forscherinnen und Forscher mit Gummistiefeln vor einer britischen Flagge im Schnee zeigt.

King Charles III was proclaimed as the new Monarch in the British Antarctic Territory at a ceremony at Rothera pic.twitter.com/BQCLVCou6Q