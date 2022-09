Charles rastet aus: "Ach Gott, ich hasse es"

Seit knapp einer Woche ist Charles nun König – an seine neue Rolle im Rampenlicht muss sich der 73-Jährige aber erst gewöhnen. Bei einem Besuch in Belfast zeigte der Monarch nun erneut Nerven und schimpfte vor laufender Kamera.

Zusammen mit seiner Ehefrau Camilla besuchte Charles III. am Dienstag Nordirland. In Belfast besichtigen Charles und Camilla dabei eine Ausstellung über die lange Bindung von Queen Elizabeth mit Nordirland im königlichen Schloss Hillsborough. Charles wollte sich dabei auch im Gästebuch eintragen – dabei kam es aber gleich zu mehreren Pannen.

Top story: @CBSNews: '"I can't bear this bloody thing!": King Charles' signing ceremony at Northern Ireland's Hillsborough Castle made one thing clear – even royalty can't escape the frustration of an inadequate pen. ' pic.twitter.com/Kg8tkGDWUR, see more https://t.co/mJzVXsFLSw