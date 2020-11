Corona-Alarm: Spaniens König Felipe in Quarantäne

Der Monarch hatte am Sonntag engen Kontakt zu einer Person, die nun positiv auf das Covid-19-Virus getestet wurde.

Der spanische König Felipe VI. muss sich ab sofort in eine zehntägige Covid-Quarantäne begeben. Der Monarch hatte am Sonntag engen Kontakt zu einer Person, die nun positiv auf das Covid-19-Virus getestet wurde, gab das spanische Königshaus am Montagabend bekannt. Das spanische Staatsoberhaupt werde heute noch einem PCR-Test unterzogen.



Die Quarantäne wird er in seinen Privaträumen im Madrider Zarzuela-Palast verbringen. Sämtliche Treffen und Staatsakte in den kommenden zehn Tagen werden abgesagt.



Unterdessen verbessert sich im ehemaligen Corona-Hotspot die Covid-Lage. Die Zahl der Infektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen fiel inzwischen auf 176. Seit Ausbruch der Pandemie wurden in Spanien rund 1,5 Millionen Personen mit dem Corona-Virus infiziert. 42.600 Menschen starben an der Viruserkrankung. Am Dienstag will die Zentralregierung von Ministerpräsidenten Pedro Sanchez einen Impfplan für das kommende Jahr vorstellen.