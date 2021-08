Sorge um die Queen! Ein Mitarbeiter wurde positiv auf Corona getestet.

Corona-Alarm um die Queen! Ein Mitarbeiter in der Sommerresidenz "Balmoral Castle" der Monarchin wurde positiv auf das Corona-Virus getestet. Auf dem Sommersitz in Schottland weilt die Queen derzeit. Doch was bedeutet das nun für sie?

Corona-Alarm um die Queen

Laut Informationen in der britischen Presse soll die Queen ihren Urlaub nicht abbrechen, sondern am Landsitz verweilen. Der Mitarbeiter, der positiv getestet wurde, ist in Quarantäne zu Hause. Die Angestelltenkantine wurde vorübergehend geschlossen. Alle Mitarbeiter der Queen sollen täglich auf das Virus getestet werden, strenge Hygieneauflagen sollen zudem für Schutz sorgen. Doch die Normalität soll im Vordergrund stehen, darum geht alles weiter wie bisher.

Königliche Mitglieder dabei

Die Queen ist derzeit nicht die Einzige in Balmoral - auch Prince Andrew und seine Ex-Frau Fergie, sowie die gemeinsame Tochter Beatrice samt Ehemann Edoardo sind dort auf Sommerurlaub. Auch Queen-Sohn Edward und seine Sophie sollen derzeit anwesend sein.