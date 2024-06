× DAS flüsterte Prinzessin Kate König Charles III. am Balkon zu

Bei Kates royalem Comeback flüsterte die Prinzessin am Balkon des Buckingham Palast mit König Charles III.

Es war ein ruhiger Moment inmitten der Feierlichkeiten der "Trooping the Colour"-Parade anlässlich des Geburtstags von König Charles III., als Kate sich zu dem Monarchen lehnte und ihm etwas zuflüsterte. Es war Kates erster öffentlicher Auftritt seit ihrem Krebs-Outing. Was genau sie zu ihrem Schwiegervater sagte, hat jetzt eine Lippenleserin enthüllt.

Gaby Lane analysierte das Gespräch für die britische Tageszeitung "The Sun". Während die Jets der Royal Air Force einen Ohren betäubenden Lärm verursachten, lauschte Lane den Lippenbewegungen der königlichen Familie, die inklusive der drei Kinder von Prinz William den Balkon betreten hatte. Am Ende des Überflug sagte Kate zum König: "Es sind so viele Leute da!" - Charles erwiderte mit einem Lächeln: "Ja!".

Aber auch die Gespräche der Mini-Royals analysierte Lane. Sol soll Prinz Louis beim Anblick der Flieger begeistert "Papa, Papa, Papa, sieh dir diese ganze Farbe an!" gerufen haben. William - diskret wie immer - antwortete mit einem schlichten "Ja".