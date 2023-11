DAS sagt King Charles III zu den Rassismus-Vorwürfen

Der König wurde in Omid Scobies Enthüllungsbuch als der Royal genannt, der sich Sorgen um die Hautfarbe von Prinz Harrys Kindern machte

König Charles III versuchte heute den Streit um das Skandalbuch "Endgame" beiseite zu legen, nachdem Harry und Meghan aufgefordert wurden, ihren Freund, Buch-Autor Omid Scobie wegen der Behauptungen, Charles sei ein Rassist zu verklagen. Der König ist in Dubai gelandet und als er vom nigerianischen Präsidenten Bola Ahmed Tinubu gefragt wurde, wie es ihm gehe, antwortete er gut gelaunt: "Es geht mir gut, gerade so."

König Charles traf heute den nigerianischen Präsidenten Bloa Ahmed Tinubu © Getty Images ×

Charles steht "unter Schock"

Charles stünde noch "unter Schock", aber nicht etwa wegen des Enthüllungsbuchs, sondern wegen seines 75. Geburtstags. Im Hintergrund soll es aber dennoch heftig brodeln. Die Royals ziehen laut „Mirror“ „alle Optionen in Betracht, einschließlich rechtlicher Schritte“. Für die Windsors ist der Leak der Namen vor allem deshalb katastrophal, weil mit König Charles III. und Prinzessin Kate zwei Namen gefallen sind, die die Zukunft der Krone darstellen. Scobie selbst dementiert, dass es eine Version gab, in der überhaupt ein Name erwähnt wurde.

"Endgame" Buch © Hersteller

Buch sorgt für Spaltung der Briten

Omid Scobies Behauptungen werden von Piers Morgan, der kein Freund von Meghan und Harry ist, zwar als falsch und lückenhaft beschrieben, trotzdem hat es der Autor binnen zwei Tagen geschafft, das britische Volk mit seinem Werk zu spalten. Auf Instagram gehen die Wogen hoch: "Es klingt nicht gut, von Afro-Kolumbianern zu sprechen, wenn man die erste afroamerikanische Schwiegertochter nicht akzeptiert und sie das Vereinigte Königreich wegen Rassismus mit Zustimmung der königlichen Familie verlassen musste. Das ist heuchlerisch", schreibt einer.

Das letzte Wort ist auf jeden Fall noch nicht gefallen - und es scheint mehr ein Kampf zwischen den Royal-Experten, als zwischen den Royals selbst zu existieren.