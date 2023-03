Deutschland: Luxus-Tour für King Charles

Dieser Trip ist Luxus pur und soll die Beziehungen der Länder stärken.

und 40 Mal war Charles schon in Deutschland, doch heute erstmals als (noch nicht gekrönter) König. Das Ehren-Programm hat es so noch nie gegeben: 21 Schuss Salut zum Empfang am Flughafen in Berlin, dann die Begrüßung direkt am Brandenburger Tor durch Bundespräsident Steinmeier, der die "herzliche Freundschaft" beider Länder vorab betonte.

Luxus-Dinner und Nächtigung im Adlon

Hamburg. Am Abend findet ein Saatsbankett mit rund 130 Gästen, Vier-Gänge-Menü inklusive regionalen Schmankerln im Schloss Bellevue statt. Danach geht's zum Nächtigen für das Königspaar ins Luxus-Hotel Adlon. Bis Freitag dauert die Tour der Royals und endet in Hamburg.