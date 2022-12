Die Royals bekennen Farbe

Von Kate über Charlotte bis hin zu Zara Tindall - die Royals in Burgunderrot

Mittlerweile glaubt hier niemand mehr an einen Zufall: Herzogin Kate und Tochter Charlotte gaben letzte Woche in der Westminster Abbey den (Farb)-Ton an. Die beiden glänzten in Burgunderrot. Kurz tauchte auch Zara Tindall in der gleichen Farbe auf. Ihr Ehemann Mike trug die dazu passende Krawatte. Und dann auch noch Kates Schwester Pippa. Hat die Herzogin etwa einen Dresscode an alle Damen des Königshauses ausgesendet?

© Getty Images Auch Zara Tindall und Pippa Middleton hüllten sich in Burgunderrot ×

Britische Medien gehen gar davon aus, dass die Royals damit eine subtile Botschaft an Meghan ausschicken, nachdem diese in der Netflix-Doku ordentlich gegen die Familie austeilte. Sozusagen ein modischer Schulterschluss gegen die Intrigen der einstigen Schauspielerin.