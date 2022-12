Dieser Royal verkleidet sich hier als Spiderman

In dem einminütigen Clip, der für die Wohltätigkeitsorganisation "Scotty's Little Soldiers" aufgenommen wurde, wünschte dieser Royal den Kindern ein frohes Weihnachtsfest.

Das Video ist für Kinder gedacht, die einen Elternteil verloren haben, der in den britischen Streitkräften dient. Im unverwechselbaren rot-blauen Spiderman-Kostüm sagt Prinz Harry: "Hey, Scotty's Little Soldiers. Willkommen zur Weihnachtsfeier." In dem Video nimmt sich die Harry vor, Weihnachten zu "retten" und die Schurken zu besiegen, die dem Weihnachtsmann die Geschenke geklaut hätten.

Harry weiter: "Ich hoffe, ihr habt euch vor der Aufregung heute Abend etwas ausgeruht. Ich habe von Sharky und George gehört, dass es fünf Schurken gibt, die ihr davon abhalten müsst, Weihnachten zu ruinieren. Nutzt also eure Teamarbeit, euren Verstand und eure Muskeln, um genau das zu erreichen. Findet sie und lasst sie nicht Weihnachten ruinieren, okay? Gleichzeitig ist Weihnachten eine Zeit, in der wir unsere Lieben wirklich sehr, sehr vermissen werden. Und das ist in Ordnung. Aber gleichzeitig kann man sich auch schuldig fühlen, weil man ohne seine Eltern Spaß hat. Aber ich kann dir versichern, dass unsere Eltern immer wollen, dass wir Spaß haben, okay?", so Harry.

Erst nach der nächsten Wortmeldung enthüllt der "Spiderman seine Identität und gibt sich als Prinz Harry zu erkennen. Dann flüstert er: "Frohe Weihnachten."