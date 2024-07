Doppeltes Lottchen: Wer ist die Doppelgängerin neben Königin Camilla?

Es ist wieder Wimbledon und da sind auch die Royals nicht fern. Beim traditionsrechen Tennis-Viertelfinale am Mittwoch zeigte sich die britische Königin Camilla bestens gelaunt.

Doch sie kam nicht alleine: Neben der Königin nahm ein Camilla-Double Platz: gleiche Frisur, gleiche Outfitfarbe und gleiches Strahlen im Gesicht.

Die beiden Frauen amüsierten sich prächtig auf der Tribüne, während die Tennis-Stars unten auf dem Platz um das begehrte Halbfinal-Ticket spielten. Sie klatschten, kicherten und quatschten.

Das Camilla und ihre vermeintliche Doppelgängerin sich so wunderbar verstanden, ist dabei kein Zufall: Denn die zweite Lady in der beigen Jacke ist niemand geringeres als Camillas Schwester: Annabel Elliot.

Kunst in Florenz studiert

Auch bei der Krönung von König Charles war sie schon mit auf dem Balkon, auch wenn man die 75-Jähirge ansonsten eher selten in der Öffentlichkeit sieht. Elliot gilt als ruhigere der beiden Schwestern, studierte Kunst in Florenz, gilt als belesen und stilsicher. "Ich war wahrscheinlich nicht ganz so selbstbewusst wie sie", sagte Annabel Elliot einmal in einem Interview über ihre Schwester und sich.