Prinz William schwänzt England-Match bei EURO-Semifinale

Beim Viertelfinal-Spiel gegen die Schweiz fieberte der Thronfolger im Stadion mit - beim England-Semifinale gegen die Niederlande am Mittwoch fehlt er allerdings

Die "Three Lions" müssen Mittwochabend im Dortmunder Westfahlenstadion ohne royale Unterstützung auskommen. Der begeisterte Fußballfan und Präsident des englischen Fußballverbandes FA, Prinz William soll andere Verpflichtungen haben.

Ganz auf die Royals muss das englische Nationalteam aber dennoch nicht verzichten. Auf den Social Media Kanälen wünschen die Royals dem Team "viel Glück für das Spiel heute Abend".

Sollte England am Mittwoch gegen die Niederlande gewinnen, stünden die "Three Lions" am Sonntag im EURO-Finale gegen Spanien. Spätestens dann wird Prinz William auch wieder mit im Stadion sein.