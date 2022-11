Eine letzte Weihnachtskarte mit der Queen

London. Ein letztes Mal können die Britinnen und Briten in diesem Jahr ihre Weihnachtspost mit dem Antlitz ihrer jahrzehntelangen Monarchin versehen. Royal Mail stellte am Donnerstag Sondermarken mit verschiedenen Weihnachtsmotiven vor, in deren Ecke noch einmal die im September gestorbene Queen Elizabeth II. scherenschnittartig im Profil zu sehen ist. Dieses Profildesign wird nach Angaben des Postal Museums bereits seit 1967 auf festlichen Sondermarken verwendet.

Our 2022 #Christmas stamps have arrived!



Six perfectly illustrated stamps capturing the magic of the Nativity story.



Explore the collection today here: https://t.co/vnZz1AaA6v pic.twitter.com/sISt4kM1pp