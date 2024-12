Ernst August: Nach Sturz mit Rollator unterwegs

Ernst August von Hannover, einer der bekanntesten Adligen Deutschlands, hat in diesem Jahr seinen 70. Geburtstag gefeiert. Doch neue Fotos zeigen: Das Alter scheint dem Welfenprinzen deutlich zuzusetzen.

Laut der spanischen Zeitung „Hola“ ereignete sich am 4. Dezember ein besorgniserregender Vorfall: Ernst August war gestürzt und musste daraufhin in eine Privatklinik in Madrid gebracht werden. Dort verbrachte er eine Nacht, bevor ihn am nächsten Morgen sein Sohn Christian abholte. Welche Verletzungen der Prinz erlitten hat und was genau zu dem Sturz führte, bleibt bislang unklar.

Die Bilder, die nach seiner Entlassung aufgenommen wurden, geben jedenfalls Anlass zur Sorge. Der einst kräftige Royal wirkt deutlich abgemagert. Seine Kleidung sitzt viel zu locker: Die Hose schlabbert, die Jacke scheint ihn kaum zu wärmen. Zwei Tage später fühlte sich Ernst August offenbar etwas besser und wagte sich zu einem gemeinsamen Essen mit Freunden. Doch ohne Rollator geht es nicht mehr: Auf seine Gehhilfe gestützt, spazierte der Prinz durch die Straßen von Madrid.

Familiäre Unterstützung – aber nicht von allen

Eine Stütze in schwierigen Zeiten ist für Ernst August sein Sohn Christian, der ihn nach dem Krankenhausaufenthalt abholte und ihm zur Seite steht. Anders sieht es mit seinem ältesten Sohn, Ernst August Erbprinz von Hannover (41), aus. Zwischen den beiden herrscht seit Jahren Funkstille. Der Grund: Der Vater hatte dem Sohn vor etwa 20 Jahren die Marienburg übergeben, forderte diese aber später zurück. Es kam zu einem Rechtsstreit, der zwar außergerichtlich beigelegt wurde, doch die Beziehung blieb zerrüttet.

Seit drei Jahren lebt der Welfenprinz in einer Beziehung mit der Künstlerin Claudia Stilianopoulos (51). Die temperamentvolle Spanierin scheint den einst für seine Wutausbrüche bekannten Adligen zu einem ruhigeren Leben inspiriert zu haben. Doch bei seinem Sturz war sie offenbar nicht an seiner Seite.

Ernst August von Hannover ist nach wie vor bekannt für öffentliche Eskapaden, die oft im Zusammenhang mit Alkohol stehen. Auch wenn sich sein Verhalten in den letzten Jahren gebessert haben soll, sorgen seine gesundheitlichen Probleme und sein fragiler Zustand weiterhin für Schlagzeilen.