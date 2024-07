Erster Auftritt von Prinzessin Anne nach Spitalsaufenthalt

Vor drei Wochen erlitt Prinzessin Anne (73) einen mysteriösen Pferde-Unfall. Die Spuren davon sind auch jetzt noch zu sehen

Sichtlicht gezeichnet absolvierte die Schwester von König Charles dieser Tage ihren ersten öffentlichen Auftritt seit ihrem Pferde-Unfall vor drei Wochen. Die Spuren sind trotz starkem Makeups noch deutlich zu sehen. Ein dunkles Veilchen unter dem Auge und ihre komplette linke Gesichtshälfte wirkte zudem grünlich verfärbt. Man kann sich kaum vorstellen, wie heftig die Hämatome direkt nach dem Unfall-Drama am 23. Juni ausgesehen haben müssen.

Prinzessin Anne © Getty ×

Anne wurde nach ihrem Unfall im Southmead Krankenhaus in Bristol gebracht, wo sie von Trauma-Spezialisten behandelt wurde. Sämtlich Termine der Prinzessin mussten abgesagt werden. Jetzt gab sie ihr Comeback bei der "Riding for the Disabled Association“-Charity in der englischen Grafschaft Gloucestershire, wo sie die Awards verlieh.

Trotz der weiterhin erkennbaren Spuren ihres Unfalls wirkte die Prinzessin nicht nur fit und munter, sondern auch bestens gelaunt.

Prinzessin Anne liebt Pferde © Getty ×

Ganz auf der Höhe wird sie aber noch länger nicht sein. Beim Charity-Event erklärte Anne, dass sie sich was den Unfall angeht bis heute an nichts erinnern kann. Somit wird wohl nie ganz geklärt werden können, wie es zu dem mutmaßlichen Zusammenstoß mit einem Pferd kommen konnte.