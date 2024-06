Prinzessin Anne: Keine Erinnerung an Unfall

Die Gehirnerschütterung scheint heftiger sein als gedacht

Nach den Krebs-Outings von Charles und Kate gab es am Montag wieder eine schreckliche Nachricht aus dem britischen Königshaus. Prinzessin Anne (73), die Schwester des Königs hatte einen schweren Unfall. Sie sei von einem Pferd getreten worden und habe eine Gehirnerschütterung erlitten. Anne wurde selbstverständlich sofort ins Krankenhaus gebracht.

Anne weiß nicht mehr, was passiert ist

Wie "Daily Mail" berichtet, soll Prinzessin Anne keine genaue Erinnerung an den Unfallhergang haben. Die Wunden könnten aber definitiv von den Pferden verursacht worden sein. Ehemann Timothy Laurence wich in den letzten beiden Tagen niemals von ihrer Seite. Auch ihre Kinder waren vor Ort. „Ihre Königliche Hoheit erholt sich gut, ist in einem stabilen Zustand und wird vorsorglich zur weiteren Beobachtung im Krankenhaus behalten“, hieß es seitens des Buckingham Palasts.

Termine verschoben

Da sich die Prinzessin jetzt erst einmal erholen muss, wurden alle Termine für kommende Woche verschoben. Der wichtigste - das Staatsbankett für das japanische Kaiserpaar - wird ohne sie stattfinden.