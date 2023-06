"Es ist alles gesagt" - Harry und Meghan ziehen Schlussstrich

Die Sussexes ziehen nun angeblich die Reißleine.

Nach ihrem Abschied vom britischen Königshaus schossen Prinz Harry und Meghan Markle aus allen Rohren. In Interviews, Podcasts, einer Netflix-Serie und Harrys Biografie erhoben die Sussexes schwere Vorwürfe gegen den Palast. Damit soll nun Schluss sein.

"Jetzt ist alles gesagt"

Wie ein Royals-Insider gegenüber der "Daily Mail" berichtet, wollen Harry und Meghan keine weiteren Enthüllungen über das Königshaus enthüllen. Stattdessen will sich das Paar neuen Aufgaben abseits der öffentlichen Aufmerksamkeit widmen.

„Dieser Abschnitt ihres Lebens ist vorbei. Jetzt ist alles gesagt", so der anonyme Royals-Insider. Was hinter der neuen Strategie steckt, wird nun heftig spekuliert. Möglich, dass sich Harry seiner Familie wieder annähern oder endgültig mit seinem neuen Leben durchstarten will. Zuletzt gab es auch Gerüchte über eine Ehekrise zwischen Harry und Meghan.