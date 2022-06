Ganze Welt feiert die Queen

Queen Elizabeth, 96. Glück­lich und strahlend! Die ganze Welt feiert diese Frau.

London. Mit 25 wurde sie Königin, seit 70 Jahren regiert sie. 14 britische Premierminister hat sie er- und überlebt. Gestern überraschte sie wieder alle, als Großbritannien den Startschuss für ein tagelanges Mega-Fest zu ihrem 70. Thronjubiläum gab: Zufrieden und gut gelaunt stand sie am Balkon ihres Stadtschlosses. Ein Genuss für alle Royal-Fans.

Sie lächelte, winkte, zerdrückte sogar Freudentränen, ein Moment der Rührung, das gab’s bei ihr noch nie. Erst verfolgte sie bei strahlendem Sonnenschein die Geburtstagsparade „Trooping the Colour“. 1.200 Soldaten und Hunderte Musiker marschierten auf, ein farbenfrohes Spektakel, das Hunderte TV-Stationen weltweit übertrugen. In den Jahren davor hat die Queen die Parade abgenommen. Jetzt war es Thronfolger Prinz Charles, der sie hoch zu Ross vertrat. An seiner Seite sein Sohn Prinz William und seine Schwester Prinzessin Anne, alle in ihren Gardeuniformen.

Prinz Charles stand bewegt neben seiner Mum

Aufregend. Besonders spannend war, wer mit der Queen nach der Parade auf dem Balkon des Buckingham-Palasts stehen wird. Die Queen präsentierte heuer den innersten Zirkel der royalen Macht: An ihrer Rechten Thronfolger Prinz Charles und dessen Camilla. Daneben Prinzessin Anne samt Familien. Links neben der Queen Herzogin Kate und Prinz William sowie die drei Enkel George, Charlotte und Louis.

Der zweitälteste Queen-Sohn Prinz Andrew war nicht dabei. Er hatte sich wegen seiner Verwicklung in Sexskandale zurückgezogen. Prinz Harry und Herzogin Meghan, die aus Kalifornien mit ihren Kindern Archie und Lilibet einflogen (siehe rechts) waren ebenfalls nicht an der Seite der Queen und der engsten Familie. Der Auftritt sei nur „Working Royals“ vorbehalten, hieß es.