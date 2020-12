Geleakt: So süß ist das Weihnachtsfoto von Will & Kate

Einen Tag nach dem ersten Red-Carpet-Auftritt von George, Charlotte und Louis, gibt es für Royal-Fans gleich das nächste Highlight.

Doppeltes Weihnachts-Wunder am britische Hofe: Freitag Abend überraschte Herzogin Kate (38) und Prinz William (38) die wenigen Fotografen am London Palladium. Beim Besuch einer Pantomieshow hatten sie auch die süßen Kinder George (7), Charlotte (5) und Louis (2) mit dabei. Der erste gemeinsame Auftritt seit Beginn der Corona-Krise. Und die allererste Red-Carpet-Show der Mini-Royals, bei den Charlotte in 150 Euro Mary Jane Schühchen glänzte

© Getty Images

Am Samstag dann der große Internet-Hit: auf Facebook wurde das offizielle Weihnachts-Foto geleaked. Die Royals haben sich‘s dabei in Anmer Hall in dicken Pullis und auf Strohballen gemütlich gemacht. Klein Louis schreit seine Foto-Freude förmlich heraus und Mama Kate bedankt sich beim National Health Service.