Harry: Arzt trifft im Gespräch mit ihm vier Diagnosen

Prinz Harry (38) ließ einmal mehr Einblicke in sein Seelenleben zu. Er sprach mit dem kanadischen Autoren, Medizinier und Trauma-Experten Gabor Maté (79) vor allem über die Autobiographie "Reserve". Das Gespräch der beiden konnte live im Internet verfolgt werden. Laut dem Promiportal "TMZ" ging es dabei auch in einem längeren Gesprächsabschnitt um Traumata, Verletzlichkeit und die Chance auf Heilung.

Prinz Harry bestand im Gespräch darauf, dass er sich selbst nicht als Opfer sehe. Er bitte nicht um Mitleid und wolle mit seinem Buch nur auch anderen die Augen öffnen, um ein besseres Leben zu führen.

Der Trauma-Experte Maté konfrontierte Prinz Harry mit vier Diagnosen, die er anhand seines Buches und auch des Gesprächs getroffen habe: Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS), Angststörung und Depression.

Das habe mit der Kindheit des Prinzen zu tun, so Maté. Der Tod seiner Mutter Diana sei ein wesentlicher Faktor. Laut "TMZ" widersprach Harry den Diagnosen des Arztes nicht. Auch sein eigener Therapeut habe ihm eine PTBS diagnostiziert, bestätigte er die Aussagen Matés.

Join us on Saturday, March 4th for a virtual live conversation between Prince Harry, The Duke of Sussex and Dr. Gabor Maté, renowned speaker and author of THE MYTH OF NORMAL: TRAUMA, ILLNESS, AND HEALING IN A TOXIC CULTURE. pic.twitter.com/F06gT630Bz