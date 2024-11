König Charles solo bei "Gladiator II"-Premiere in London

Das Jahr 2024 stellt die britische Königsfamilie auf eine harte Probe. Neben den Herausforderungen seines zweiten Amtsjahres hat König Charles mit einer persönlichen Belastung zu kämpfen: seiner Krebserkrankung. Damit nicht genug, musste Königin Camilla (76) erneut mehrere Termine absagen.

Ein geplanter Auftritt beim Premierenabend von „Gladiator II“ in London musste für Camilla ins Wasser fallen. Es wäre ein stilvolles Kino-Date am Vorabend von Charles’ Geburtstag gewesen. Doch statt einer glamourösen Ankunft zu zweit, erschien der König allein.

Königin Camilla und Emily Mortimer © Getty ×

Lediglich an einem Empfang für die Filmstars im Buckingham Palace hatte Camilla am Nachmittag kurz teilgenommen.

König Charles III. © Getty ×

Gegen 19.20 Uhr wurde Charles in seinem gepanzerten Bentley vor das Odeon Luxe-Kino am Leicester Square gefahren. Während Hunderte Fans und ein Großaufgebot an Sicherheitskräften die Straßen säumten, war der rote Teppich längst von den Stars des Films betreten worden.

König Charlex III. © Getty ×

Höchste Sicherheitsvorkehrungen und ein Hollywood-Aufgebot

Die Premiere fand unter strengsten Sicherheitsmaßnahmen statt. Dutzende Polizisten und Bombenspürhunde sorgten dafür, dass die Veranstaltung reibungslos ablief. Schließlich war auch Hollywoods Elite vor Ort: Oscar-Preisträger Denzel Washington (spielt Macrinus), Publikumsliebling Pedro Pascal (49, Marcus Acacius), Connie Nielsen (59, Lucilla) und der neue Hauptdarsteller Paul Mescal (28) strahlten neben Regie-Legende Ridley Scott (86).

Denzel Washington, Ridley Scott, Paul Mescal © Getty ×

„Es war großartig, wieder mit Ridley zu arbeiten“, verriet Schauspieler Derek Jacobi (86), der im Film als Senator Gracchus zu sehen ist. „Er hat eine einzigartige Art, mit seinen Schauspielern umzugehen.“

Royale Kino-Tradition mit einem guten Zweck

Die Teilnahme von König Charles an der Premiere setzt eine lange Tradition fort. Die sogenannte „Royal Film Performance“ findet einmal im Jahr statt und wird von einem Mitglied der Königsfamilie besucht. Die Einnahmen der Veranstaltung gehen an die britische Wohltätigkeitsorganisation „The Film and TV Charity“, die Filmschaffende unterstützt.

Prinz William, Prizessin Kate und Tom Cruise © Getty ×

Im vergangenen Jahr waren Prinz William und Prinzessin Kate bei der Gala von „Top Gun: Maverick“ anwesend. In diesem Jahr übernahm Charles die Rolle des königlichen Repräsentanten – trotz aller Widrigkeiten ein starkes Zeichen für seine Pflichten als Monarch.

Ein Abend, der verbindet

König Charles III. mit Ridley Scott © Getty ×

Auch wenn das royale Glamourpaar Charles und Camilla an diesem Abend nicht gemeinsam glänzen konnte, bewies der König einmal mehr: Die Show muss weitergehen – sowohl auf der Leinwand als auch im echten Leben. Fans und Stars gleichermaßen honorierten seinen Einsatz mit tosendem Applaus.