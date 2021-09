Die Aufregung über die Fotos der Royals im „Time“-Magazin nimmt kein Ende.

Einnehmend. Auf den ersten Blick strahlen Prinz Harry und seine Meghan glücklich vom Cover des renommierten Time-Magazins in den USA. Doch bei genauerem Hinsehen offenbart sich ein vor allem für Royals unübliches Bild. Meghan strahlt ganz in Weiß und trägt Schmuck um über 300.000 Euro. Harry hingegen verschwindet fast hinter ihr und geht in seinem dunkeln Outfit regelrecht unter.

Meghan Markle & Prince Harry have made #TIME100's 2021 list of most influential people—marking their first joint magazine cover. https://t.co/eD6FRjLYIU pic.twitter.com/wyoRFXO4Bq — E! News (@enews) September 16, 2021

Analyse. Körpersprache-Experten nahmen das Bild genauer unter die Lupe. Meghan ist „die Starke“ und Harry wird quasi gezwungen, sich an sie zu lehnen. „Das Foto repräsentiert nicht unbedingt die tatsächliche Beziehungsbalance des Paares“, so der britische Experte Robin Kermode. Was die Queen von den Fotos hält, wird man wohl nie erfahren.