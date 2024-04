Kommt Meghan mit Harry nach England?

Neue Spekulationen nach Auftritt der Herzogin in Los Angeles

Die Gerüchteküche rund um die britischen Royals brodelt einmal mehr. Nach ihrem Auftritt in einem Kinderspital in L.A., bei dem Meghan (mit Coronamaske) den kranken Kindern vorlas und ihnen einige Schauspiel-Tricks verriet, könnte schon bald ein Comeback in England am Plan stehen, wenn Harry zu den "Invictus Games" reist.

© Getty Images

Es war 2022 beim Begräbnis von Queen Elizabeth II., als Meghan zum letzten Mal in England war. Die Krönung von König Charles III. im letzten Jahr schwänzte die Herzogin bekanntlich. Das könnte sich am 8. Mai ändern.

Royal Family © Getty ×

Dann nämlich feiern Harrys „Invictus Games“ ihr zehnjähriges Jubiläum und der Prinz wird selbstverständlich mit dabei sein. Royale Quellen behaupten jetzt zu wissen, dass auch Meghan zum ersten Mal seit fast zwei Jahren nach England kommen wird. Es könnte dies ein Anfang sein, das Zerwürfnis zwischen Harry und seiner Familie zu kitten. Schon nach Kate Krebs-Beichte sendeten Harry und Meghan Genesungswünsche.