Kommt Weihnachts-Frieden mit König Charles III.?

2020 traten Prinz Harry und Ehefrau Meghan von ihren Pflichten als hochrangige Mitglieder der Royal-Family zurück und bauten sich ein neues Leben in den USA auf. Immer wieder gab es in Interviews, TV-Dokus oder Büchern Spitzen gegen die anderen Mitglieder der Royals. Erst kürzlich erschien ein Buch, das einmal mehr intime Details aus dem Palast preisgab - sehr zum Missfallen der Royals. Die Kluft zwischen Harry, Meghan und dem Rest der Familie schien unüberbrückbar. Bis jetzt...

Weihnachts-Angebot von Charles

Bereits in den letzten Wochen war hinter vorgehaltener Hand immer öfter von einer möglichen Versöhnung die Rede. Harry telefoniert wieder regelmäßig mit Papa Charles und gratulierte ihm herzlich zum Geburtstag. Jetzt scheint es laut Insidern auch ein Angebot von Charles an Harry und Meghan geben, Weihnachten mit der Familie auf Sandringham zu verbringen. Dies wäre aber nur möglich, wenn sich das Paar an eine Bedingung hält. Harry und Meghan dürfen nicht mehr öffentlich über private Details der Royals sprechen.

"Falls Meghan auf eine Entschuldigung der Royals wartet oder glaubt, dass diese sich ändern, braucht sie aber gar nicht erst zu kommen", so eine Quelle. Anderenfalls wäre es für Harry und Meghan sogar vorstellbar acht Monate in Kalifornien zu leben und für vier Monate im Jahr im Kensington Palast einzuziehen.