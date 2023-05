In den frühen Tagesstunden, als die Hubschrauber den Ort der Krönungsparty noch einmal umkreisten, war die Morgenlatte schon da: Monarchie-Gegner hatten es geschafft, in der Nacht auf Samstag einen riesigen Penis in den Rasen vor dem Royal Crescent zu mähen.

Pranksters have mown a giant penis into a famous 'perfect lawn' on one of Britain's most exclusive streets - just days before a Coronation party



Residents of the posh Royal Crescent in Bath were stunned to see the large phallus on the grass outside their homes today #NotMyKing pic.twitter.com/e5HdcqbAMm