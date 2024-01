Krönungskuss: Pure Liebe oder doch eine Panne?

Dänemark jubelt über ihr neues Königs-Paar. Vor allem der Kuss von Frederik X. und seiner Mary war ein absolutes Highlight für royale Fans.

Nach 52 Jahren im Thron gab Königin Margrethe II. das Zepter an ihren Sohn Frederik weiter. Trotz eisiger Kälte zog es über 100.000 Fans der Royals vor das Schloss Christiansborg, wo der Thronwechsel stattfand.

Jedoch überschatteten diverse Fremdgeh-Gerüchte rund um Frederik in den letzten Wochen die Vorfreude. Erst im Oktober war er von Fotografen in Madrid erwischt worden, wie er aus der Wohnung der mexikanischen Moderatorin Genoveva Casanova (47) kam. Der Palast hüllt sich diesbezüglich in Schweigen.

© Getty Images ×

Jedenfalls kam es dann, nachdem Margrethe ihre Abdankungserklärung unterschrieben hatte, auf dem Balkon des Schlosses zum Kuss zwischen dem neuen König und der neuen Königin.

Das steckt hinter dem Kuss

Gegenüber der "Bild"-Zeitung enthüllt Körpersprachen-Experte Thorsten Havener, was es mit dem Kuss auf sich hatte: „Der Kuss war ein echter Kuss. Aber er war mehr noch ein Signal nach den angeblichen Affären-Gerüchten um Frederik. Das war ganz bewusst von den beiden so gesetzt. Wir halten zusammen, wir sind König und Königin und gehen gemeinsam in die Zukunft, egal, was auch immer passiert sein könnte.“

Kurz vor dem Kuss war allerdings zu sehen, wie Mary sich scheinbar kurz abwendete. Eine Kuss-Verweigerung? Nein. Laut Havener sei dies nicht mit Absicht geschehen. „Beiden war nicht ganz klar, was jetzt passieren soll. Vielleicht eine kleine Kuss-Panne. Es zeigt, dass der Ablauf nicht minutiös durchgetaktet war.“