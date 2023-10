König soll versucht haben, diesen Skandal zu vertuschen.

Carl Gustaf von Schweden (77) hat eben erst sein großes Thronjubiläum gefeiert. Schon 50 Jahre lang ist er König.

Bald Abdankung?

Doch nun ist ein Skandal an die Oberfläche geschwemmt worden, der ihn die Krone kosten könnte. Steht Carl Gustaf kurz vor der Abdankung? Bereits 2010 erschien das Buch "Carl XVI Gustaf: Der widerwillige Monarch" von Autor Thomas Sjöberg (65). Der Inhalt war brisant, voll von Sex- und Mafiaenthüllungen.

Sängerin Camilla Henemark soll eine Affäre mit Carl Gustaf gehabt haben.

Die pikantesten Stellen des Skandalbuches

Prostituierte: Mit seiner "Montagsclique" soll der König Stammgast ist Nachtclubs gewesen sein, sich dort mit Frauen in Whirlpools vergnügt haben.

Affäre: Mit der Sängerin Camilla Henemark soll er in den 90ern eine Beziehung gehabt haben, soll für sie geschwärmt haben wie ein Schuljunge.

Mafia: Freunde des Könis sollen in dubiose Mafia-Geschäfte verwickelt gewesen sein.

Victoria von Schweden wird die nächste Königin.

Viktoria als baldige Königin?

Nun will Sjöberg mit einem neuen Buch schildern, was ihm seit der Veröffentlichung des ersten passiert sei. So soll Henemark beschattet worden sein nach Veröffentlichung des Buches. Er selbst sei von einem Ex-Polizisten bedroht worden. Zwar soll sich Carl Gustaf von seinen zwielichtigen Freunden mittlerweile getrennt haben, doch die Royals fürchten ein weiteres Beben mit dem Erscheinen des Buches "Der Chef: Die Geschichte eines Skandals".

De Schweden-Royals: Victoria steht für eine moderne Monarchie.

Was ein Skandal schlimmstenfalls anrichten könnte? Den erzwungenen Abgang des Königs, eine Abdankung. Dann wäre Prinzessin Victoria (46) an der Reihe, das Land zu regieren. Für viele ohnehin ein wünschenswertes Szenario. Denn die Prinzessin ist beim Volk sehr beliebt.