× Meghan: Pikante Sex-Szene aufgetaucht

Diese Sex-Szene würde Meghan Markle wohl lieber vergessen.

Mit ihrer Rolle in "Suits" erreichte Meghan Marke ihren Durchbruch als Schauspielerin. Doch davor war die Ehefrau von Prinz Harry lange Zeit eine eher mäßig erfolgreiche Aktrice, musste ihr Geld mit Werbespots oder in kleineren Serienrollen verdienen. Jetzt ist eine Szene aufgetaucht, die Markle in einer der kleineren Serienrollen zeigt.

Pikante Szene

In "902010", dem weniger erfolgreichen Spin-off der bekannten Serie aus den 90er-Jahren, spielt sie Wendy. Ein Mädchen, das sich mit dem Herzensbrecher Ethan einlässt. Auf dem Parkplatz der Nobelschule hat sie mit ihm Oralsex - wie im Video unten zu sehen ist. Die zwei werden dabei erwischt, was Folgen für Ethan hat...

Video zum Thema: Meghan Markle in TV-Show "90210" (2008)

Die Sex-Szene aus dem Jahr 2008 würde Meghan wohl lieber selbst vergessen, passt sie doch so gar nicht zur ihrem Image als Feministin und Opfer von Bloßstellungen. Zuletzt beklagte die 41-Jährige etwa in ihrem Podcast „Archetypes“, dass sie als sogenanntes „Koffer-Girl“ in der Show „Deal or No Deal“ als Dümmchen dargestellt wurde.

© NBCU Photo Bank/NBCUniversal via Getty Images ×

„Ich wurde als Flittchen dargestellt, wir mussten sogar unsere BHs aufpolstern“, sagte Meghan dazu. Um ihr Image als „Flittchen“ abzulegen, habe sie damals auch gekündigt. Zwei Jahre später nahm sie dann aber die Rolle in 90210 an.