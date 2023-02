Gelöschter Blog-Eintrag: Meghan lästerte schon 2014 über Kate

Dass Herzogin Meghan und Prinzessin Kate im Clinch liegen, ist spätestens seit der Veröffentlichung von Harrys Biografie bekannt – doch scheinbar hatte Meghan schon eine Meinung über das Königshaus, bevor die Harry überhaupt kennenlernte.

Bevor Meghan Prinz Harry kennenlernte, veröffentlichte sie ihre Meinung regelmäßig in ihrem Blog „The Tig“, der jedoch mit Beginn ihrer royalen Karriere abgeschaltet wurde. Nun wurde ein inzwischen gelöschter Beitrag veröffentlicht, in welchem Meghan über Kates Hochzeit herzieht – lange bevor sie "Haz" kennenlernte.

„Kleine Mädchen träumen davon, eine Prinzessin zu sein“, schrieb Meghan. „Erwachsene Frauen scheinen an dieser Kindheitsfantasie festzuhalten. (...) Schaut nur den ganzen Glanz und Gloria rund um die königliche Hochzeit an und das endlose Gerede über Prinzessin Kate.“ Jahre später heiratete Meghan selbst prunkvoll mit einem fünf Meter langem Schleier, fuhr in einer Kutsche, die von weißen Pferden gezogen wurde.

Ihren Blog musste Meghan 2017 stilllegen. In der Netflix-Doku „Harry & Meghan“ deutete sie aber an, sie könnte ihn eines Tages wiederbeleben.